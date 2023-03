Nejhorší, co se může bankám stát, je ztráta důvěry ze strany klientů. Není proto divu, že po pátečním zhroucení Silicon Valley Bank začali prekérní situaci řešit američtí centrální bankéři, ministerstvo financí i prezident. Výsledkem je prohlášení, v němž představitelé klíčových institucí ubezpečují, že klienti problémových bank nepřijdou o své vklady. Krátce před vydáním prohlášení úřady totiž zavřely ještě banku Signature Bank. Do problémů se banky dostaly poté, co se ukázalo, že nejsou dostatečně odolné vůči růstu úrokových sazeb.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se