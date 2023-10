Kdyby se lidé naučili pořádně plánovat své finance, mohlo by to třeba pomoci české společnosti zbavit se pověstné blbé nálady. Dokud totiž budou podle průzkumů dvě pětiny zaměstnanců pociťovat v práci ponižování a šikanu, těžko najdou ještě sílu být optimisty. Proto se letošní Speciál Hospodářských novin zaměřuje na cestu k rentiérství a přináší unikátní výpravu za myšlenkami hnutí za finanční svobodu.

Nejde přitom o to, aby šel každý do penze ve 40, ale o schopnost vytvořit si obranný a záchranný val, který dá člověku čas třeba na rekvalifikaci. Když je někdo frustrovaný, těžko najde ještě večer po práci chuť učit se něco nového. Finanční svoboda ale přináší také morální svobodu. Člověk může v práci říkat, co si opravdu myslí, aniž by musel zvažovat, zda tím ohrozí své postavení v práci, zdroj příjmu. A jakmile zjistí, že mu práce nic nedává, může říct šéfovi adiós. Začít hledat smysl jinde. Nebo se prostě jen sbalit a vyrazit na cestu kolem světa.

Hlavní text Speciálu HN představuje hnutí za finanční svobodu, zpovídá lidi, kteří jí dosáhli nebo o ni usilují a zdůrazňuje pravidla, kterými je důležité se v životě, co se týče financí, řídit. Mezi lidi, kteří se rozhodli vystoupit z anonymity a o své cestě promluvit, patří fyzik Lukáš Nádvorník, jenž ve své eseji popisuje aspekty cesty k rentiérství. Následuje návod, jak a kde investovat co nejefektivněji. Přinášíme také recenze aplikací, které sníží vaše výdaje, ať již jde o způsoby, jak jíst v restauracích za polovinu nebo jak nejlevněji směnit měny.

Finančníků se pak ptáme, jak se starat o portfolio, když už člověk finanční svobody dosáhne. Součástí speciálu jsou také velké rozhovory. Martin Burda ze Sirius Investments spolupracuje s nejschopnějšími světovými portfolio manažery a popisuje, proč běžné podílové fondy nemají velkou šanci porážet trh a může být proto lepší investovat pasivně. Investor Jan Barta zase výjimečně podrobně odkrývá své aktuální sázky. Petr Šrámek mluví nejen o investicích do start-upů zaměřených na dlouhověkost, ale také o tom, jak si skutečně život ve zdraví prodloužit. Jeho kliniky dokážou člověka omladit o deset let. Lepší čtení těžko najdete.

Kdo se ale raději dívá a poslouchá, toho zveme na Investiční konferenci Hospodářských novin, která se odehraje 7. listopadu od 16 hodin na Výstavišti v Pavilonu Bohemia v Praze. Jde o komornější akci, kde vystoupí například už zmiňovaný Martin Burda, Michal Semotan z J&T Investiční společnosti nebo miliardáři Milan Kratina z Accolade Holding či Marcel Soural z Trigemy. Budeme se bavit o akciích, nemovitostech i P2B byznysu.