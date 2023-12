Bohatí Češi se začali pouštět do většího rizika a fandí akciím, které zároveň poprvé tvoří více než pětinu jejich portfolií. Největším skokanem v atraktivitě jsou nicméně korporátní dluhopisy, od nichž si slibují fixaci vysokých úrokových sazeb. Naopak od nemovitostí bohatí Češi už vysoké výnosy neočekávají. Hospodářské noviny prošly data z nejnovějšího výzkumu Wealth Report od J&T Banky mezi bohatými Čechy a zjistily, kde lze podle nich v následujících měsících vydělat nejvíce, jak se dívají na český trh nebo jaké dluhopisy nakupují.

Každý investor toužící po inspiraci se musí nejdříve seznámit s myšlením a chováním toho, od koho se chce inspirovat. Bohatým Čechům, kteří mají majetek v hodnotě alespoň jednoho milionu dolarů (více než 22 milionů korun), je v průměru 56 let. Polovina z nich přitom volí konzervativní strategii, což koresponduje s faktem, že hlavním cílem taktéž poloviny z nich je uchování hodnoty jmění nebo zajištění pravidelné renty.

Nicméně při bližším pohledu vychází, že investiční strategie milionářů závisí na věku.

Mladší respondenti jsou v investicích podstatně dravější a nebojí se více riskovat a jmění rychleji zhodnocovat. Oproti předchozím rokům se ale ochota jít do většího rizika projevila u všech milionářů. „Nestojí tak opatrně u zdi a více sázejí na růstovou složku, která tvoří přes polovinu portfolia. Ustupuje i obava z akcií, neboť cenné papíry jsou právě tím nástrojem, který dokáže ochránit před inflací,“ říká Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky.

Z výzkumu vyplývá, že dotázaní si nyní nejčastěji slibují nejvyšší zhodnocení od zahraničních akcií. Jejich popularita roste dlouhodobě a lze to vidět i přímo na skladbě portfolií, kdy akcie mají už více než pětinový podíl. Přitom stále více především mladších milionářů věří americkým akciím spíše než těm tuzemským. Čtvrtina dotázaných se pak chystá investovat mimo USA a Západ, a to kvůli lepšímu potenciálu zhodnocení.

Po Spojených státech má přitom podle milionářů největší investiční potenciál Indie. Americký akciový index S&P 500 si od začátku roku připsal už více než pětinu, jeho indický protějšek Nifty 500 za stejné období zhodnotil o necelých 17 procent. Západní Evropě pak co do růstu věří milionáři pomálu, podobně jako Číně. Na druhou stranu na otázku, kde by chtěli nejraději žít, uvádí jako favorizované lokace právě západní a jižní Evropu.

Na české akcie pak mají bohatí Češi rozporuplný pohled, neboť nad nimi stále visí otázka mimořádného zdanění, nejistota ohledně výjimečně vysokých dividend ČEZ či negativní dopad snížení úrokových sazeb na banky. Tematicky pak obecně považují za atraktivní investice do zbrojního průmyslu. Naopak co se týče posledního trendu v podobě nástupu umělé inteligence, je česká byznysová elita zdrženlivá.

„Když investují do firmy, není pro ně rozhodujícím faktorem, zdali se zabývá umělou inteligencí,“ říká Vratislav Svoboda, ředitel privátního bankovnictví J&T Banky. Milionáři sice věří v její potenciál zásadně proměnit ekonomiku, zároveň si ale myslí, že její přínos se projeví až za delší dobu. Právě firmy spojené s AI zažívají konkrétně na americkém trhu vysoké růsty a táhnou tak celé indexy. Akcie hlavních hráčů Microsoftu a Googlu si letos připsaly 60, respektive 50 procent. Výrobce čipů Nvidia přidal 222 procent.

Kromě akcií se pak vysoké pozornosti bohatých Čechů těší především korporátní dluhopisy, které jako nejatraktivnější investici uvedlo 27 procent dotázaných. Ještě loni šlo pouze o 11 procent. Firemní dluhopisy totiž nabízí aktuálně investorům zajímavé zhodnocení a možnost fixace vyšších výnosů na delší dobu. Na pražské burze si lze koupí dluhopisů známých firem stále ještě zafixovat roční výnos i ve výši deseti procent.

Dotázaní očekávají, že s poklesem sazeb zároveň poroste hodnota dluhopisů. Český státní dluhopis se splatností v roce 2026 nabízí pro srovnání výnos lehce nad čtyřmi procenty.

Nejasný názor má oslovená elita ohledně otázky, jakým směrem se pohne cena rezidenčních nemovitostí. Jejich atraktivita se v očích bohatých Čechů oproti loňsku snížila, skeptiky jsou především mladší investoři. Na výnosech nemovitostí se podle nich negativně podepsaly vyšší úrokové sazby, přísnější úvěrové standardy a utlumená poptávka po vlastním bydlení, kdy nájemní výnosy jsou stále relativně nízké a nedostatečné. V Česku klesly od vrcholu v roce 2022 realizované ceny bytů už o více než 12 procent.

Nicméně řada z milionářů pokukuje po nákupech za hranicemi. „Roste zájem o nákup nemovitostí v zahraničí, které představují nejen zajímavou investiční příležitost, ale rovněž se často stávají druhým domovem dolarových milionářů,“ upozorňuje Tkáčová.

Z méně tradičních aktiv roste také oblíbenost investic do private equity nebo start-upů. Naopak v nemilost upadly kryptoměny. Oproti minulému roku jsou pak čeští milionáři většími optimisty a jejich důvěra v ekonomiku se zvedla, byť je pořád nejnižší za poslední dekádu. Podobně ale vidí vývoj i celá česká populace, která bývá zpravidla pesimističtější.