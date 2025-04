V prvním ročníku investiční soutěže Investománie měli účastníci z řad studentů středních škol a bakalářských programů za úkol vytvořit pětimilionové portfolio pro osobu, která miluje technologie a cestování. Ve finálovém kole na pražské Vysoké škole ekonomické se před porotou zkušených finančníků utkalo desátého dubna hned pět finalistů.

Zvítězil šestnáctiletý Sebastián Slabý z Gymnázia Jana Nerudy v Praze, jenž porotu zaujal způsobem uvažování nad tvorbou portfolia a také svou prezentací.

Slabý postavil investiční strategii na čtyřech pilířích. Zaprvé pevně definoval investiční horizont každé akcie. Zadruhé vyhledával podhodnocené akcie. Zatřetí počítal s pravidelným odprodáváním rostoucích akcií. Zároveň pravidelně nakupoval do portfolia burzovně obchodované fondy (ETF), aby snížil riziko plynoucí z výběru konkrétních akcií. Na podobném principu přitom funguje i řada investičních fondů.

Kvůli obavám z geopolitického napětí a nepředvídatelnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa zvolil téměř třetinovou alokaci portfolia do dluhopisů a hotovosti. Ostatně právě na současné dění v USA se všech pěti finalistů ptal porotce Tomáš Martinec, generální ředitel J&T Investiční společnosti.

Když dostal otázku sám Martinec, jak by přistupoval k portfoliu v kontextu aktuálních turbulencí, odpověděl, že investice do amerických akcií stále považuje za nezbytné, nicméně by dnes snižoval jejich váhu v portfoliu a k USA přistupoval opatrněji. Za smysluplné považuje investice v Česku, kde podle něj existuje kvalitní trh s potenciálem. Český akciový trh měřený indexem PX v posledních letech dokonce překonává výkonnost amerického indexu S&P 500.

Vítěz Investománie Slabý pak v případě konkrétních titulů vybral například technologickou firmu First Solar, průkopníka nové technologie, na níž fungují fotovoltaické panely. Také se mu zalíbila německá biotechnologická společnost Genmab, která se soustředí na léčbu rakoviny a velmi aktivně integruje AI do vývoje léčiv. Do portfolia zařadil i firmu ASML, vyrábějící stroje na výrobu mikročipů. Společnost tak hraje klíčovou roli i ve vývoji umělé inteligence.

A jak by porotci sami řešili úkol a naložili s pěti miliony? Šéf pražské burzy Petr Koblic stále věří americkému trhu, zároveň by ale po očku sledoval vývoj v Číně. Analytik XTB Tomáš Cverna by v současném prostředí držel vyšší podíl hotovosti a na pětiletém horizontu sázel na stabilní hodnotové akcie s dividendami, doplněné menší expozicí na technologické firmy. Portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan by portfolio diverzifikoval i mimo USA. Spojeným státům stále věří, ale ohodnocení akcií je podle něj velmi zajímavé i v Evropě a na rozvíjejících se trzích. Nebál by se část prostředků alokovat do ETF zaměřených na segment kryptoměn.

Asi nejopatrnější by byl investor Aleš Vávra, který by investiční strategii volil obezřetně. Kombinace riskantního apetitu od technologických firem po kryptoměny a relativně krátkého horizontu totiž vzbuzovala otázku, jestli lze vůbec vytvořit portfolio, které vyhoví všem požadavkům fiktivní klientky Agáty Přednické ze zadání soutěže.

Na společné fotografii jsou (zprava v první řadě) finalisté Sebastián Slabý, Daniel Svoboda, Jan Jonáš, Josef Sviták a Jakub Marisko. Ve druhé řadě pak jsou (zprava) ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic, ředitel J&T Investiční společnosti Tomáš Martinec, portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan, investor Aleš Vávra, analytik XTB Tomáš Cverna a obchodní ředitel XTB Vladimír Holovka. Foto: Investománie

Vítězství Sebastiána Slabého ale rozhodně nebylo drtivé ve smyslu, že by neměl konkurenci. Naopak podle poroty bylo rozhodování o celkovém pořadí velmi těžké. Druhé místo si tak odnesl dvacetiletý vysokoškolák Daniel Svoboda z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho strategie spočívala primárně v kombinaci růstového a hodnotového investování, což mu umožnilo dostatečnou flexibilitu a řízení rizika. V krátkodobém horizontu se zaměřil na výběr podhodnocených titulů se zajímavými dividendovými výnosy, silnými fundamenty a stabilním ohodnocením.

Mezi nimi byly například akcie firmy zaměřující se na péči o tělo Bath & Body Works, farmaceutické Bristol-Myers Squibb nebo realitního fondu Realty Income. Pro dlouhodobé cíle vybral Svoboda likvidní akcie z rostoucích sektorů, a to ASML v oblasti polovodičů a Baidu v oblasti umělé inteligence. Také se zaměřil na ETF zaměřené na rozvíjející se trhy a firmy profitující z trendů v oblasti kryptoměn Terawulf a Marathon. Jeho nejúspěšnější pozice byla Rocket Lab USA, potenciální rival na vesmírný byznys zaměřené SpaceX. Pozice v této firmě vyrostla od chvíle zařazení do portfolia o 147 procent. Celkově jeho portfolio skončilo v zisku téměř 1,2 milionu korun, tedy 23,4 procenta.



Dělené třetí místo v Investománii si pak odnesli soutěžící Josef Sviták z Nového PORG a Jan Jonáš z Podnikatelské fakulty VUT. Na čtvrtém místě skončil Jakub Marisko z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy.

První ročník soutěže pořádala studentská organizace Econet, v jejímž čele stojí Mojmír Zálešák. Cílem spolku je šířit osvětu ohledně investování mezi studenty středních i vysokých škol. Přihlásit se do něj může každý. Spolek v jeho úsilí podporuje J&T Banka nebo Hospodářské noviny.

S přispěním Davida Busty