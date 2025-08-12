Únik z nízkých výnosů domácího trhu a neustále rostoucích cen nemovitostí je pro mnoho investorů z Česka a Slovenska motivací k hledání alternativ. Jednou z nich se v poslední době stala Dubaj, která je letos i díky prudkému oslabení tamní měny atraktivnější. Přestože exotika Spojených arabských emirátů může vyvolávat na první pohled obavy, ve skutečnosti je to pro Čechy i Slováky poměrně přívětivý trh. Zde je souhrn čtyř nejdůležitějších věcí, na které by měl každý investor myslet před nákupem bytu v Emirátech.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Na co myslet před nákupem bytu v Dubaji a co všechno si prověřit předem.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se