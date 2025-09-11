Stovky investorů se dokázalo během 49 hodin složit a vybrat 94 milionů korun na nákup investičního domu v pražském Podolí. Známý český podcaster Vojta Žižka společně s dlouholetým investorem do nemovitostí Martinem Ladyrem nabídli své komunitě možnost vydělat na rekonstrukci daného domu. K výběru kapitálu přitom zvolili platformu Fingood.
Co se dočtete dál
- Co s nemovitostí Vojta Žižka plánuje, komu byty nabídne a kolik na tom chce on a jeho komunita vydělat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.