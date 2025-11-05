Ceny bytů v Česku v posledních letech vyrostly na úroveň, kdy se vlastnické bydlení stalo pro značnou část lidí nedostupným, protože nejsou schopni dosáhnout na hypotéku. Na trhu se proto začínají objevovat alternativní cesty k bydlení. Nejčastěji jde o modely, které lidem umožní bydlet hned za nájem a odkup řešit až s odstupem let za předem danou cenu. V zahraničí jde často o běžnou součást trhu, proto jsme se podívali, jaké alternativy jsou dostupné v Česku a za jakých podmínek.
Co se dočtete dál
- Jaké cesty k vlastnímu bydlení lidé využívají a kdy se vyplatí.
- Jak vychází nákladově jednotlivé cesty k vlastnímu bydlení.
- Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí a rizika spojená s těmito cestami.
