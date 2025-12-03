Investiční banka Goldman Sachs v listopadu zveřejnila svůj tradiční desetiletý výhled akciových výnosů. Svět podle nich neskončí, akcie se nepropadnou na nulu, ale ani AI nezamete všechny problémy současnosti pod koberec. Začněme ale kriticky. Předpovědi velkých investičních domů jsou notoricky nepřesné. Proto nikdy nečekejte, že vám analytici spolehlivě určí přesnou cílovou hodnotu indexu S&P 500 ani ničeho dalšího!
Na tuto otázku prostě nikdy neexistuje jistá odpověď.
Odhadnout výnosy na horizontu 10 let je nemožné. Je to dlouhá doba a může se stát cokoliv, včetně příchodu černé labutě. Tyto scénáře report pochopitelně neřeší.
I přesto má report od Goldman Sachs vysokou informační hodnotu, a to hned ze dvou důvodů.
Co se dočtete dál
- K čemu jsou předpovědi analytiků užitečné.
- Co Goldman Sachs očekává v příštích deseti letech.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.