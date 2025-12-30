Umělá inteligence rozvířila bouři nejen v oblasti produktivity práce, ale i ve světě investic. Raketově přibývají případové studie, kde AI zásadně mění pravidla hry a investoři se snaží přijít na to, jak na nových příležitostech zbohatnout. Jedním z hlavních tahounů je Nvidia, která se v říjnu stala první veřejně obchodovanou firmou na světě s valuací přes 5 bilionů dolarů. Nyní je její hodnota pod touto hranicí, ale nemění to nic na otázce, která se nabízí: dá se na AI vlně ještě zbohatnout, nebo už jen sledujeme nafukování další bubliny?

Co se dočtete dál

  • Co říká tržní historie o převratných technologických inovacích.
  • Proč i bublina může být někdy racionální.
  • Co znamenají masivní investice do AI pro akcionáře těchto firem.
