Vždy, když se zdá, že jedna akcie, sektor nebo region budou už navždy dominovat zbytku, trend se otočí a nastane nový pořádek. V 80. letech bylo v kurzu Japonsko. Pak přišla doba amerických technologických akcií. Po splasknutí dotcom bubliny zase dlouhé roky vítězily rozvíjející se trhy. A od roku 2010 do roku 2025 vládl světu S&P 500.
Rok 2025 přinesl několik nečekaných změn. Po dlouhých letech, kdy Amerika působila téměř neporazitelně, se do čela dostaly zahraniční akcie vyspělých zemí. Dokonce zaznamenaly největší náskok oproti USA od roku 1993. A rok 2026 zatím vypadá velmi podobně.
Vyspělé trhy porážejí USA a ještě lépe si vedou rozvíjející se trhy (tzv. emerging markets – země jako Tchaj-wan, Jižní Korea, Čína, ale i třeba Brazílie). Emerging markets od začátku roku 2025 vydělaly prakticky dvakrát tolik co S&P 500.
Důvod k radosti mají konečně také hodnotoví investoři a dařilo se také akciím malých společností (small caps).
Všechny tyto strategie v posledních zhruba 14 měsících porážejí S&P 500. Necelý rok a půl rozhodně není dlouhá doba. Tento trend posledních měsíců pořád může být jen dílem náhody. Velké americké firmy dál těží z rozmachu AI, stabilních cash flow a mimořádné ziskovosti. Ale všechny tyto faktory jsou už z velké části zohledněny v ceně – a prostor pro další růst valuací může být menší, než se na první pohled zdá.
Přichází boom zahraničních akcií a dlouhý cyklus zahraniční nadvlády? Na to existuje jediná uspokojivá odpověď: „Nikdo nemá nejmenší tušení.“
Kdybyste měli křišťálovou kouli a věděli, který sektor vydělá nejvíc, žádnou diverzifikaci byste řešit nemuseli. Diverzifikace funguje právě proto, že dopředu nevíte, kdo bude vítěz, a tak držíte široké portfolio i za cenu toho, že část investic bude zaostávat.
Zpětně máme všichni jasno, kdo byl nejlepší a proč. Jenže jistotu nemá nikdo. Kdyby se Evropa vzpamatovala (třeba i díky obrannému průmyslu), všem to bude zpětně jasné a bude to působit jako samozřejmý vývoj.
Do té doby ale zůstává diverzifikace tou nejrozumnější strategií.
