Při pohledu na letošní vývoj akciového indexu S&P 500 to vypadá, že rok 2026 začal ospale. Máme za sebou prvních 36 obchodních dnů roku a index je téměř beze změny, mohlo by se tak zdát, že na trzích je klid, ale zdání klame, pod hladinou indexu to vře. Typická akcie v indexu se od začátku roku totiž pohnula v průměru zhruba o 14,5 procenta (!) nahoru nebo dolů.
Tento extrémní rozdíl ve výkonnosti akcií uvnitř indexu není náhoda, ale přímý důsledek toho, že AI má skutečný dopad na trh. Zatím ho sice plně nevidíme v aktuálních hospodářských výsledcích firem, ale už se promítá v tom, jak se mění nálada investorů a jak rychle přeceňují riziko, že AI do výsledků v budoucnu zasáhne.
Co se dočtete dál
- Co se děje pod povrchem akciových indexů a kam se masivně přesouvají peníze.
- Jaká je paralela s vývojem internetu a umělé inteligence.
