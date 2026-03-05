Kapitál ve výši dvou milionů korun a úkol vytvořit co nejvhodnější portfolio pro fiktivní postavy Marka a Sáru Vránovy. Přesně do takového úkolu se pustili studenti středních škol a bakalářských oborů z Česka a Slovenska. Už 19. března proběhne finále investiční soutěže Investománie v Praze, kde představí svá řešení ti nejlepší. O jejich vhodnosti budou muset přesvědčit porotu ostřílených finančníků.
V porotě zasednou Petr Koblic (generální ředitel, Burza cenných papírů Praha), Tomáš Martinec (generální ředitel, J&T Investiční společnost), Ján Hájek (portfolio manažer, Erste Asset Management), Aleš Vávra (bývalý fond manažer, Metatron Capital) a Vladimír Holovka (oblastní ředitel pro Česko, Slovensko a Maďarsko, XTB).
Soutěžící, kteří se umístí na předních příčkách, obdrží hodnotné a peněžité ceny a stáž v J&T Investiční společnosti. Za projektem Investománie stojí Mojmír Zálešák a Martin Kylar, kteří ho založili pod hlavičkou spolku ECONET, přičemž již pořádají druhý ročník soutěže.
Jak investovat pět milionů? Studenti nabídli odpovědi, svými schopnostmi zaskočili porotu
Hospodářské noviny jsou generálním mediálním partnerem Investománie a srdečně zvou čtenáře na její finále, které se uskuteční 19. března od 17:00 na Vysoké škole ekonomické v Praze v učebně NB A. Více informací naleznete na stránce Investománie. Pro účast není potřeba žádná předběžná registrace.
