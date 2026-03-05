Je červen roku 2028. Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech amerických se vyšplhala na 10,2 procenta, je tedy o 0,3 procentního bodu vyšší, než jaké bylo očekávání. Akcie na to reagovaly dvouprocentním propadem. Indexu S&P 500 tak od historického vrcholu z října roku 2026 ztrácí už 38 procent. Takto začíná modelový scénář s názvem The 2028 Global Intelligence Crisis, který v posledních dnech obletěl investiční svět.
Jeho hlavní teze není příliš optimistická: prudký růst produktivity a pokles nákladů práce díky AI mohou paradoxně vést k oslabení poptávky. Přidaná hodnota, kterou ekonomika nově vytvoří, se nemusí v plné míře vrátit zpět skrze mzdy a následnou spotřebu. Naopak může vést k rozsáhlému propouštění, především u kvalifikovaných kancelářských profesí.
Po trzích se šíří utopické i dystopické scénáře spojené s AI. Co ale nakonec nastane?
