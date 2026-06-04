Na akciovém investování je skvělé, že investor vždy kupuje určitou hodnotu za konkrétní cenu. Akcie nejsou jen názvy tickerů v aplikaci brokera, ale především podíly na reálném byznysu, který generuje tržby, zisky a cash flow. Když si tedy akcie koupíte, malinká část dané firmy je vaše.
Problém nastává ve chvíli, kdy jsou davy investorů ochotny za tuto hodnotu platit příliš mnoho. Tím se dostáváme k otázce udržitelnosti současného růstu akciového trhu. Americký akciový trh je nyní drahý. A myslím tím hlavně to, že jeho ocenění už počítá se vskutku příznivým scénářem další ziskovosti firem. Trh je naceněný téměř k dokonalosti, takže v něm prakticky chybí jakýkoliv bezpečnostní polštář.
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- Jaké jsou valuace amerických akcií, co čekat v následujících měsících a proč si dávat pozor na pasivní investování.
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