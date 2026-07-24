Pracuje jako finanční analytik v IT korporaci, žije s rodinou na Vysočině a o své cestě k finanční svobodě si píše blog. Dalibor Bláha se od většiny lidí, kteří vystupují v sérii o finanční nezávislosti podcastu Money Penny liší v tom, že je radikálně otevřený. Veřejně ukazuje rodinný rozpočet, investice, hodnotu portfolia i to, kolik procent cesty k finanční nezávislosti už má za sebou.

K myšlence FIRE (Financial Independence, Retire Early – finanční nezávislost a předčasný důchod) ho přivedl covid, finanční podcasty a dlouholetý zvyk zapisovat si příjmy a výdaje. Z rozpočtového Excelu postupně vznikl model budoucnosti celé rodiny. Dnes v něm počítá s dvěma malými dětmi, třemi investičními garsonkami, ETF portfoliem, hypotékami i otázkou, co se stane, až jednou nebude potřeba pracovat naplno. Podle aktuálních propočtů by se k finanční nezávislosti mohl dostat kolem padesátky.

Jeho příběh je zajímavý tím, že nejde o žádnou extrémní verzi cesty k finanční nezávislosti, kde člověk škrtá všechno, aby mohl co nejdřív odejít z práce. Bláha v rozhovoru tvrdí, že ho práce baví, nechce kvůli finanční svobodě přestat cestovat a ani si není jistý, že by jednou úplně přestal pracovat. FIRE je pro něj zároveň plán B: možnost mít víc času na děti, cestování a život, který nebude záviset na jedné pracovní pozici, kterou může nahradit AI.

Stejně jako další lidé podobného smýšlení, i Bláha dorazí na investiční konferenci FIRE pořádanou Hospodářskými novinami.

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Co se dočtete dál

  • Proč je cílem Bláhy portfolio o velikosti 24 milionů do roku 2039.
  • Jak se dívá na finančí nezávislost v kontextu myšlenyk, že ho AI připraví o práci.
  • Jak do cesty za finanční svobodou pasují děti a jak s nimi plánuje řešit finance.

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