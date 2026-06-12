Nedávno proběhla českými médii zpráva o šťastném výherci Eurojackpotu. Výherce si odnesl takřka tři miliardy korun před zdaněním, což je bohatství s potenciálem zajistit nejen samotného výherce, ale i několik dalších generací.
V následné záplavě článků o tom, jak s penězi naložit, jste se mimo jiné mohli dočíst i to, kolik kebabů si za ně dotyčný může koupit (20 milionů), jaký fotbalový klub by si mohl dovolit nebo jaké apokalyptické scénáře jeho rodinu nevyhnutelně čekají.
V lidech je zakořeněná představa, že s velkým nenadálým kapitálem přijdou hlavně problémy. Že většina výherců peníze propije, utratí za pomíjivé statusové symboly bohatství nebo prohraje stejným způsobem, jakým ke kapitálu přišla.
Takové scénáře se samozřejmě dějí. Jenže jde do velké míry o behaviorální zkreslení. Jsou vidět právě proto, že jsou extrémní, dramatické a dobře se vyprávějí. Příběh člověka, který vyhrál miliardy, předčasně splatil hypotéku, pomohl rodině a pak jen spokojeně žil dál, se do titulku prodává výrazně hůř než rodinný rozvrat, drogy a bankrot.
Když nikdo nic neví. Co mají společného investoři, kteří dokážou na trhu uspět
Empirický výzkum ukazuje právě na mnohem méně záživnou realitu. Většině výherců peníze život nezničí. Ve švédské analýze vědci zjistili, že výherci loterií vykazovali vyšší celkovou životní spokojenost ještě pět až 22 let po výhře, a efekt navíc podle autorů v čase nijak neslábne.
Důležité je ale rozlišovat mezi každodenním pocitem štěstí a hodnocením života jako celku. Pořád vás bude štvát popojíždění v koloně, protékající záchod nebo neočekávaný předmět v odkládací zóně u pokladny v supermarketu. Ale na otázku „jak dobrý život vlastně žiju?“ budete nejspíš odpovídat výrazně optimističtěji.
Stejní autoři v jiné studii došli také k závěru, že výherci nutně nedávají hned druhý den výpověď. Spíše si pochopitelně dovolí pracovat o něco méně. Houfné stěhování na Bali se tedy také nekoná.
Zajímavé je i zjištění americké studie, podle které větší výhra lidem, kteří už se nacházeli ve finanční tísni, často pomohla bankrot spíše odložit než definitivně vyřešit. I u výherců loterií tak platí, že peníze řeší jen akutní nedostatek peněz. Neřeší automaticky špatný systém rozhodování, absenci finanční gramotnosti ani dlouhodobě neudržitelné návyky.
Realita, ve které výherci loterií utratí peníze spíše za pomoc rodině, vlastní bydlení nebo zvýšení životní úrovně než za alkohol, drogy a pozlacené kliky, prostě mediálně tolik netáhne.
Jak ukazují data, štěstí si za peníze nejspíš přece jen koupit můžete.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist