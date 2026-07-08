Jak to tak bývá, řada lidí nechala všechno na poslední chvíli a pak si v poslední červnový víkend pod vlivem úmorných veder zapomněla Dluhopisy Republiky objednat. A kdo zapomněl pětiletý fixní nebo protiinflační státní dluhopis či tříměsíční bondy do úterý zaplatit, také ostrouhal. Nicméně nutně to tak být nemusí. Existuje totiž možnost, jak se k těmto dluhopisům dostat, i kdyby je ministerstvo už znovu nenabídlo. A k tomu jsou tu navíc další dvě alternativy.

Nejdříve je ale dobré se vrátit o krok zpět a říct si, co si lidé koupili. Dluhopis Republiky byl zajímavý hlavně tím, že dokázal do velké míry nahradit spořicí účty nebo termínované vklady. Z pohledu rentiéra měl ale i další půvab, neboť šlo o jednoduchý nástroj s velmi nízkým rizikem, výnosy osvobozenými od daně a u protiinflační varianty i s pojistkou proti scénáři, že se inflace znovu vymkne kontrole.

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  • Jaké mají investoři tři možnosti, pokud nestihli Dluhopisy Republiky koupit včas.
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