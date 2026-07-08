Akcie softwarových společností (SaaS) v letošním roce zaznamenávají nemalé cenové ztráty a tím pádem stlačení svého ocenění, které u některých velkých titulů nemá obdoby. Investoři prostě dostali strach, že SaaS sektor má jednak novou konkurenci v podobě AI a jednak se začíná pochybovat ohledně návratnosti mohutných kapitálových investic (CapEx) do nové infrastruktury datových center.
Obavy z návratnosti jsou na místě, protože společnosti jsou nuceny investovat ohromné objemy peněz do AI infrastruktury s nejistou návratností, aby je nepředběhla konkurence – typické vězňovo dilema. Ostatně, technologické společnosti se zavazují vynaložit v příštích několika letech rekordních 850 miliard USD na pronájem datových center.
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