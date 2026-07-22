Pivo jedna radost, hlásají zašlé plakáty branického pivovaru na stěnách někdejšího nonstop baru v bývalém hotelu Domino v Mostě. Brzy ale zmizí. Sál se má proměnit ve sportovní centrum a celá třináctipatrová budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Vznikne zde 268 bytových jednotek určených především investorům.
Projekt symbolizuje širší trend, který v posledních letech přivádí na Mostecko realitní investory a developery. Region dlouho spojovaný především s těžbou uhlí začal lákat nízkými cenami nemovitostí a nadprůměrnými výnosy z nájemného. Platí to ale i dnes?
Co se dočtete dál
- Jaká je dnes realita, co se týče investování do nemovitostí v Mostě a obecně v severních Čechách.
- Kolik se dá vydělat a co říkají investoři, makléři, developeři a místní o Mostě.
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