Pivo jedna radost, hlásají zašlé plakáty branického pivovaru na stěnách někdejšího nonstop baru v bývalém hotelu Domino v Mostě. Brzy ale zmizí. Sál se má proměnit ve sportovní centrum a celá třináctipatrová budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Vznikne zde 268 bytových jednotek určených především investorům.

Projekt symbolizuje širší trend, který v posledních letech přivádí na Mostecko realitní investory a developery. Region dlouho spojovaný především s těžbou uhlí začal lákat nízkými cenami nemovitostí a nadprůměrnými výnosy z nájemného. Platí to ale i dnes?

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Co se dočtete dál

  • Jaká je dnes realita, co se týče investování do nemovitostí v Mostě a obecně v severních Čechách.
  • Kolik se dá vydělat a co říkají investoři, makléři, developeři a místní o Mostě.