Nedělat nic je obrovsky podceňovaná investiční dovednost. A právě léto, kdy davy lidí včetně investorů vyrážejí na tolik potřebnou dovolenou, výborně poslouží jako připomínka nelichotivých důsledků neustálé honby za něčím novým a lepším.

Je to trochu neintuitivní. Snad ve všech aspektech života jsme odměňováni za to, že usilovně pracujeme. V investování je to přesně naopak.

Zatímco se na investory valí nové investiční produkty a marketingové kampaně o tom, jaké všechny typy investic jim v portfoliích chybějí, ti zatím nevěřícně kroutí hlavou, že si nevybrali do portfolií jeden z 10 nejvýkonnějších ETF fondů za poslední rok.

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