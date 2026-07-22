Nedělat nic je obrovsky podceňovaná investiční dovednost. A právě léto, kdy davy lidí včetně investorů vyrážejí na tolik potřebnou dovolenou, výborně poslouží jako připomínka nelichotivých důsledků neustálé honby za něčím novým a lepším.
Je to trochu neintuitivní. Snad ve všech aspektech života jsme odměňováni za to, že usilovně pracujeme. V investování je to přesně naopak.
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Zatímco se na investory valí nové investiční produkty a marketingové kampaně o tom, jaké všechny typy investic jim v portfoliích chybějí, ti zatím nevěřícně kroutí hlavou, že si nevybrali do portfolií jeden z 10 nejvýkonnějších ETF fondů za poslední rok.
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- Co ukazují studie a praxe ohledně investování.
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