Technologický akciový trh prochází ohromnou změnou, která je pro investora velmi zajímavá. Dnes se podle mě odhalují příležitosti tam, kde předtím roky nebyly. Velmi dobře dnešní svět technologií vystihuje poučka, že něčí výdaje jsou zase někoho jiného příjmy. Na první pohled se může zdát, že zmíněné přece musí chápat úplně každý. Ve skutečnosti je to ale o něco složitější.
V technologickém sektoru sledujeme obrovský přesun kapitálu. Na jedné straně stojí tzv. hyperscaleři, tedy Microsoft, Alphabet, Meta a Oracle, jejichž volné cash flow míří poprvé v historii do záporu, a to z vrcholu 260 miliard USD ještě v roce 2024.
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- Jak jsou na tom velké big techy, které upadly v nemilost investorů.
- Co nám říká proud kapitálu o tom, kdo bude vydělávat.
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