Jeden příspěvek rozpoutal na sociálních sítích velkou diskusi: „Pokud je ti 18 a už máš zainvestováno 500 000 korun, hraješ úplně jinou hru… Při úspěšném zhodnocení 15 procent ročně po dobu 40 let bys měl mít v 58 letech zhruba 134 milionů korun.“
Na sociální síti X se po příspěvku Erika Investora rozhořela bouřlivá debata o tom, jestli a za jakých podmínek je vůbec možné dosáhnout famózního zhodnocení 15 procent p.a. po dobu 40 let. A jde o natolik zajímavou úvahu, že stojí za detailní rozbor.
Co se dočtete dál
- Jak realistické je dosáhnout výnosu 15 procent ročně na akciovém trhu po dlouhou dobu.
- Co na to říkají historická čísla a studie.