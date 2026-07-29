Objem finančních aktiv Čechů během jediného roku vzrostl o rekordních 637 miliard korun. To je informace, se kterou přišlo ministerstvo financí ve své Zprávě o vývoji finančního trhu.

Začněme dobrou zprávou. Češi jsou národ šetřílků a čísla to dokazují. Míra úspor českých domácností se dlouhodobě pohybuje nad průměrem Evropské unie, lepší jsou už jen sousedé z Německa. Kolektivní schopnost odložit něco stranou je poměrně vysoká. 

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Co se dočtete dál

  • Jak je to ve skutečnosti s velikostí českých úspor a jak s nimi Češi nakládají.