Ještě před několika lety musel člověk, který chtěl z několika milionů korun získávat rozumný pravidelný příjem, podstupovat poměrně velké riziko. Dnes mu paradoxně pomáhá něco, z čeho jinak příliš radosti mít nemusí. Jde o vyšší zadlužování států, geopolitické napětí a obavy z inflace. Jenže stejný stát, který je ochoten rentiérovi za jeho peníze platit stále zajímavější úrok, zároveň přemýšlí, jak mu část výnosu z jeho portfolia vzít zase jinde.
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- Co se na české investory a rentiéry chystá a jak zásadní dopady by to mohlo mít na jejich portfolia.