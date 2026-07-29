Jeden si začal vydělávat a odkládat peníze už na střední škole. Druhý odešel v šestnácti z domova a rozpočet si začal vést jednoduše proto, že mu nic jiného nezbývalo. Třetímu změnilo pohled na peníze náhodné video na YouTube, které sledoval při uspávání dítěte. Další se k investování dostal během covidu. A Miloslav Diviš jednoho dne zjistil, že sice vydělává fakt hodně, ale na účtu mu nezůstává skoro nic.
V sérii podcastu MoneyPenny o finanční nezávislosti jsme zatím vyyzpovídali Dennise Vymera, Dalibora Bláhu, autora blogu Fotr ve vatě nebo Miloslava Diviše. Rozhovory s dalšími brzy vyjdou. Někteří už finanční nezávislosti dosáhli, jiní k ní mají ještě řadu let. Liší se věkem, příjmy, profesí i portfoliem.
Přesto se v jejich příbězích stále vrací několik stejných věcí.
Co se dočtete dál
- Co všehno mají rentiéři nebo lidé usilující o finanční nezávislost společné.
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