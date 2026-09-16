Co byste udělali, kdybyste se z dovolené vrátili o 30 milionů korun bohatší? Právě před takovou otázku letos Investománie postaví své soutěžící. Nový ročník největší české investiční soutěže je otevřen studentům středních škol a bakalářských programů vysokých škol a registrace právě odstartovaly.
Fiktivní klient Martin získal po nálezu historického pokladu ve Velké Británii 30 milionů korun. Nechce přestat pracovat, ale rád by zpomalil, více cestoval a část času věnoval rodině. Zároveň ho v dalších letech čeká několik velkých finančních cílů – splacení hypotéky, finanční pomoc dětem i pořízení vlastní lodi pro potápění.
Úkolem soutěžících nebude najít jednu „nejlepší akcii“ ani za každou cenu maximalizovat výnos. Budou muset pochopit Martinovy potřeby a sestavit dlouhodobou investiční strategii, která dokáže financovat jeho životní plány a zároveň pracuje s rizikem, inflací a diverzifikací. Klíčové informace navíc nebudou jen v samotném zadání – část z nich účastníci získají až ze simulované konverzace s klientem.
Investománie má tři kola a nový ročník začíná 23. října. Vedle možnosti poměřit své investiční uvažování s dalšími studenty čekají na nejlepší soutěžící také hodnotné ceny a pro TOP 3 stáž v J&T Investiční společnosti a v EMUN investiční společnosti. Partnery projektu jsou také Česká spořitelna, Erste Asset Management a Hospodářské noviny.
Pokud vás investování baví, přijměte výzvu, která vám může změnit život – přihlaste se do Investománie. Registrace zabere jen pár minut.
Jak nejlépe investovat dva miliony korun? Investománie nabídne hned několik řešení
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