Před pár týdny proběhla tiskem zpráva o „historické“ dohodě o vyrovnání mezi společností Meta Platforms, která provozuje Instagram a Facebook, a americkými státy, které ji žalovaly. Státy Metu žalovaly u federálního soudu v Kalifornii za to, že záměrně navrhla algoritmy svých sociálních sítí tak, aby u mladistvých podporovaly návykové chování. S vědomím a souhlasem vedení společnosti. Soudní proces řádně začal prvními výslechy a očekávala se výpověď Marka Zuckerberga. A pak přišlo mimosoudní vyrovnání.

Meta zaplatí v rámci oznámených vyrovnání až 18 miliard dolarů, omezí používání Facebooku a Instagramu mladistvými a pokusí se přesvědčit konkurenci, aby stejná pravidla zavedla i na svých platformách. Pro akcionáře to nemusí být vůbec špatná zpráva.

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Co se dočtete dál

  • Proč Meta ukončila soudní proces těsně před očekávanou výpovědí Marka Zuckerberga?
  • Co se skrývá v podmínkách miliardové dohody a proč by je měli pozorně číst i její konkurenti?
  • Jaké překvapení přinesl podobný spor s tabákovými firmami a co z něj mohou vyčíst akcionáři Mety?
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