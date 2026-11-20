Napětí na Blízkém východě a výpadky dopravy v Hormuzském průlivu letos výrazně zvedly ceny ropy, zemního plynu i hnojiv. Fed a Evropská centrální banka navíc v září zvedly sazby. Spolu s napětím na dluhopisových trzích to v Evropě i USA vyvolává obavy ze stagflace, tedy z vysoké inflace při stagnaci nebo slabém růstu ekonomiky. Nabízí se tak otázka, zda by se mohl zopakovat scénář z roku 2022, kdy přišel prudký pokles cen akcií i dluhopisů.
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