Trh soukromých úvěrů (private credit) v posledních měsících přitahoval zvýšenou pozornost kvůli obavám z problémů se splácením v odvětví softwaru i otázce, jak by si tento segment poradil v méně příznivém ekonomickém prostředí. Chování největších investorů však zatím zůstává klidné. Instituce private credit nadále využívají jako součást dlouhodobé konstrukce portfolií. Potvrzují to data z trhu, která ukazují, že za první pololetí letošního roku získaly private credit fondy globálně 190 miliard dolarů.
To znamená meziroční skok o 53 procent. Rok 2026 má tak namířeno k rekordnímu objemu nově získaného kapitálu.
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- Proč drobní investoři z úvěrových fondů utíkají, zatímco velcí hráči posílají další peníze?
- Co v private creditu vidí pojišťovny a státní fondy, že je neodradily ani zprávy o krachujících firmách?
- Jsou obavy přehnané, nebo se rizika skrývají za uklidňujícími čísly?
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