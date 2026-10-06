Vydělávat na rostoucím trhu je jedna věc. Sestavit portfolio, které vás jednou uživí a zvládne i špatné roky, druhá. Právě tomu se věnuje konference Hospodářských novin FIRE, která se koná už ve středu 7. října v Praze. Připravili jsme pro ni konkrétní analýzy: podíváme se, jak v praxi dopadají „ideální portfolia“, co stojí za rozdílnými výsledky velkých světových fondů a kolik rizika se může skrývat za lákavým výnosem. Pro každého, kdo přemýšlí o finanční nezávislosti, je to příležitost prověřit vlastní investiční plán.

Program půjde od budování majetku až po život z renty. Má ještě smysl kupovat investiční byt, nebo už spíš některý prodat? Představíme průzkum mezi realitními investory a postavíme jejich očekávání vedle skutečných nákladů a výnosů. Probereme také rizika pasivního investování, která se v nadšení pro levná ETF snadno přehlížejí. Tibor Nyitray ukáže, jak přemýšlí o rentiérském portfoliu, a jeho přístup porovnáme s jednoduššími variantami z ETF. Jakub Vrbovský z One Family Office přiblíží správu opravdu velkých majetků: kde se složitost vyplatí a co si z ní může odnést běžný investor.

Dostane se i na zkušenosti lidí, kteří už k finanční nezávislosti došli nebo k ní směřují, a na plán B pro situace, kdy samotný výběr investic nestačí. Celým dnem vás provedou David Busta a Martin Petříček; prostor bude také pro setkání s řečníky a dalšími investory. Pokud účast ještě zvažujete, teď je čas se rozhodnout. FIRE se koná zítra v hale 13 Holešovické tržnice. 

Investiční konference FIRE
Program FIRE 2026
Praktické analýzy, skutečná portfolia a diskuse investorů z praxe. 7. října 2026 v Holešovické tržnici v Praze.
09:30–10:00
Registrace a welcome coffee
10:00–10:05
Zahájení konference
10:05–11:05
Kam investovat v příští dekádě
Kde dnes hledat příležitosti a jak sestavit portfolio pro dalších deset let? Více Méně
Anna Píchová · Petr Žabža · Michael Almásy

Představíme několik modelových portfolií pro příští dekádu a ukážeme, odkud může přicházet jejich výnos, jaká nesou rizika a jakou roli v nich mohou hrát veřejné i privátní trhy, dluhopisy nebo hotovost.

11:05–11:20
Je tokenizace aktiv opravdu tak velká věc?
Co tokenizace skutečně mění a kde jde zatím spíš o nový technologický obal? Více Méně

Podíváme se na tokenizaci akcií, dluhopisů, fondů a dalších aktiv. Co už funguje mimo pilotní projekty a kde může technologie přinést nižší náklady, rychlejší vypořádání nebo širší dostupnost investic?

11:20–12:20
Kupovat byty, nebo se jich začít zbavovat?
Kdy ještě investiční byt dává smysl a kdy už jeho výnos neodpovídá ceně a riziku? Více Méně
Jan Zedník · Ivana Birtová · Vít Soural

Představíme unikátní průzkum mezi realitními investory a jejich očekávání porovnáme se skutečnou ekonomikou investičního bytu – od financování a nájemního výnosu přes opravy a prázdnost až po daně a hodnotu času.

12:20–13:30
Oběd
13:30–14:30
Odvrácená tvář pasivního investování – na co si dávat pozor
ETF mohou být skvělým základem portfolia. Ani pasivní investování ale není bez rizik. Více Méně
Lukáš Nádvorník · Jindřich Pokora · Dan Hamerník · Tomáš Tyl

Rozebereme koncentraci hlavních indexů, vysokou váhu USA a největších technologických společností, valuace, měnové riziko i situace, kdy samotné globální akciové ETF nemusí stačit.

14:30–15:05
Skutečné portfolio rentiéra
Jak vypadá portfolio člověka, který už z majetku skutečně žije? Více Méně
Tibor Nyitray

Tibor Nyitray otevře své vlastní portfolio a ukáže, jakou roli v něm mají růstová aktiva, příjem, stabilizační složka, likvidní rezerva a alternativní investice. Jeho portfolio porovnáme také s jednoduššími variantami sestavenými z ETF.

15:05–15:35
Jak vypadají opravdu velká portfolia
Co se změní, když rodinný majetek dosahuje stovek milionů nebo miliard korun? Více Méně
Jakub Vrbovský

Podíváme se na architekturu velkých portfolií – od veřejných trhů přes nemovitosti, private equity a privátní dluh až po přímé podíly a likvidní rezervu. A také na to, kdy se větší složitost skutečně vyplatí.

15:35–15:55
Coffee break
15:55–16:35
Jak dosáhnout finanční nezávislosti
Kolik peněz člověk potřebuje, jak dlouho cesta k FIRE trvá a co přijde potom? Více Méně
Dennis Vymer · Dalibor Bláha · Miloslav Diviš

Porovnáme skutečné cesty lidí k finanční nezávislosti – jejich příjmy, míru úspor, investiční disciplínu i cílové výdaje. A také to, jak se život změní ve chvíli, kdy už člověk pracovat nemusí.

16:35–17:05
Co se stane, když v Česku zmizí přes milion obyvatel?
Jak může stárnutí a úbytek populace změnit českou ekonomiku a investice? Více Méně
Martin Slaný

Podíváme se na možné dopady demografické změny na pracovní trh, veřejné finance, důchody, nemovitosti a finanční aktiva – a na to, jak podobné dlouhodobé riziko zahrnout do investičního plánu.

17:05–17:50
Plán B pro investora
Jak zvýšit odolnost majetku, pokud hlavní problém nepřijde z burzy, ale zvenčí? Více Méně
Jan Kohout · Jan Marvan

Na modelové české rodině ukážeme praktický plán B – od kroků, které lze udělat téměř bez nákladů, přes diverzifikaci bank, brokerů a způsobů držení majetku až po zahraniční zázemí či druhou rezidenci.

17:50
Networking
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* Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu.

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