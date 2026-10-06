Vydělávat na rostoucím trhu je jedna věc. Sestavit portfolio, které vás jednou uživí a zvládne i špatné roky, druhá. Právě tomu se věnuje konference Hospodářských novin FIRE, která se koná už ve středu 7. října v Praze. Připravili jsme pro ni konkrétní analýzy: podíváme se, jak v praxi dopadají „ideální portfolia“, co stojí za rozdílnými výsledky velkých světových fondů a kolik rizika se může skrývat za lákavým výnosem. Pro každého, kdo přemýšlí o finanční nezávislosti, je to příležitost prověřit vlastní investiční plán.
Program půjde od budování majetku až po život z renty. Má ještě smysl kupovat investiční byt, nebo už spíš některý prodat? Představíme průzkum mezi realitními investory a postavíme jejich očekávání vedle skutečných nákladů a výnosů. Probereme také rizika pasivního investování, která se v nadšení pro levná ETF snadno přehlížejí. Tibor Nyitray ukáže, jak přemýšlí o rentiérském portfoliu, a jeho přístup porovnáme s jednoduššími variantami z ETF. Jakub Vrbovský z One Family Office přiblíží správu opravdu velkých majetků: kde se složitost vyplatí a co si z ní může odnést běžný investor.
Dostane se i na zkušenosti lidí, kteří už k finanční nezávislosti došli nebo k ní směřují, a na plán B pro situace, kdy samotný výběr investic nestačí. Celým dnem vás provedou David Busta a Martin Petříček; prostor bude také pro setkání s řečníky a dalšími investory. Pokud účast ještě zvažujete, teď je čas se rozhodnout. FIRE se koná zítra v hale 13 Holešovické tržnice.
Představíme několik modelových portfolií pro příští dekádu a ukážeme,
odkud může přicházet jejich výnos, jaká nesou rizika a jakou roli
v nich mohou hrát veřejné i privátní trhy, dluhopisy nebo hotovost.
Podíváme se na tokenizaci akcií, dluhopisů, fondů a dalších aktiv.
Co už funguje mimo pilotní projekty a kde může technologie přinést
nižší náklady, rychlejší vypořádání nebo širší dostupnost investic?
Představíme unikátní průzkum mezi realitními investory a jejich
očekávání porovnáme se skutečnou ekonomikou investičního bytu –
od financování a nájemního výnosu přes opravy a prázdnost až po
daně a hodnotu času.
Rozebereme koncentraci hlavních indexů, vysokou váhu USA
a největších technologických společností, valuace, měnové riziko
i situace, kdy samotné globální akciové ETF nemusí stačit.
Tibor Nyitray otevře své vlastní portfolio a ukáže, jakou roli
v něm mají růstová aktiva, příjem, stabilizační složka,
likvidní rezerva a alternativní investice. Jeho portfolio
porovnáme také s jednoduššími variantami sestavenými z ETF.
Podíváme se na architekturu velkých portfolií – od veřejných trhů
přes nemovitosti, private equity a privátní dluh až po přímé podíly
a likvidní rezervu. A také na to, kdy se větší složitost skutečně vyplatí.
Porovnáme skutečné cesty lidí k finanční nezávislosti – jejich příjmy,
míru úspor, investiční disciplínu i cílové výdaje. A také to,
jak se život změní ve chvíli, kdy už člověk pracovat nemusí.
Podíváme se na možné dopady demografické změny na pracovní trh,
veřejné finance, důchody, nemovitosti a finanční aktiva – a na to,
jak podobné dlouhodobé riziko zahrnout do investičního plánu.
Na modelové české rodině ukážeme praktický plán B – od kroků,
které lze udělat téměř bez nákladů, přes diverzifikaci bank,
brokerů a způsobů držení majetku až po zahraniční zázemí
či druhou rezidenci.
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Slevový kód najdete na Herohero nebo na Opinio .
Představíme několik modelových portfolií pro příští dekádu a ukážeme, odkud může přicházet jejich výnos, jaká nesou rizika a jakou roli v nich mohou hrát veřejné i privátní trhy, dluhopisy nebo hotovost.
Podíváme se na tokenizaci akcií, dluhopisů, fondů a dalších aktiv. Co už funguje mimo pilotní projekty a kde může technologie přinést nižší náklady, rychlejší vypořádání nebo širší dostupnost investic?
Představíme unikátní průzkum mezi realitními investory a jejich očekávání porovnáme se skutečnou ekonomikou investičního bytu – od financování a nájemního výnosu přes opravy a prázdnost až po daně a hodnotu času.
Rozebereme koncentraci hlavních indexů, vysokou váhu USA a největších technologických společností, valuace, měnové riziko i situace, kdy samotné globální akciové ETF nemusí stačit.
Tibor Nyitray otevře své vlastní portfolio a ukáže, jakou roli v něm mají růstová aktiva, příjem, stabilizační složka, likvidní rezerva a alternativní investice. Jeho portfolio porovnáme také s jednoduššími variantami sestavenými z ETF.
Podíváme se na architekturu velkých portfolií – od veřejných trhů přes nemovitosti, private equity a privátní dluh až po přímé podíly a likvidní rezervu. A také na to, kdy se větší složitost skutečně vyplatí.
Porovnáme skutečné cesty lidí k finanční nezávislosti – jejich příjmy, míru úspor, investiční disciplínu i cílové výdaje. A také to, jak se život změní ve chvíli, kdy už člověk pracovat nemusí.
Podíváme se na možné dopady demografické změny na pracovní trh, veřejné finance, důchody, nemovitosti a finanční aktiva – a na to, jak podobné dlouhodobé riziko zahrnout do investičního plánu.
Na modelové české rodině ukážeme praktický plán B – od kroků, které lze udělat téměř bez nákladů, přes diverzifikaci bank, brokerů a způsobů držení majetku až po zahraniční zázemí či druhou rezidenci.
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