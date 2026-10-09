Konference FIRE Hospodářských novin 7. října zaplnila halu 13 v pražské Holešovické tržnici. Investoři, rentiéři a odborníci na správu majetku řešili, kam investovat v příští dekádě, zda se ještě vyplatí kupovat byty a na co si dát pozor u akciových ETF. Nahlédli také do skutečných rentiérských portfolií a porovnali různé cesty k finanční nezávislosti. Nechyběla debata o stárnutí populace ani praktický plán B pro případ krize. Atmosféru a hlavní myšlenky nabitého dne připomíná naše fotogalerie.

Zbývá vám ještě 70 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se