Konference FIRE Hospodářských novin 7. října zaplnila halu 13 v pražské Holešovické tržnici. Investoři, rentiéři a odborníci na správu majetku řešili, kam investovat v příští dekádě, zda se ještě vyplatí kupovat byty a na co si dát pozor u akciových ETF. Nahlédli také do skutečných rentiérských portfolií a porovnali různé cesty k finanční nezávislosti. Nechyběla debata o stárnutí populace ani praktický plán B pro případ krize. Atmosféru a hlavní myšlenky nabitého dne připomíná naše fotogalerie.
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