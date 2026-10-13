Senior vlastní byt či dům, potřebuje z něj získat peníze, ale nechce se stěhovat. Na českém trhu má dvě méně obvyklé možnosti, jak část hodnoty svého bydlení proměnit v hotovost a přitom v něm dál žít: reverzní hypotéku a prodej nemovitosti s právem dožití. V prvním případě si proti nemovitosti půjčuje, ve druhém se jí rovnou vzdává.
Česká národní banka oba modely řadí mezi takzvané uvolnění kapitálu z nemovitosti. Liší se ale zásadně: částkou, kterou senior získá, tím, zda mu nemovitost zůstane, i riziky, která na sebe bere. Rozdíly přitom mohou jít do milionů korun.
Co se dočtete dál
- Kolik můžete získat z bytu za pět milionů, pokud v něm chcete dál bydlet?
- Co se stane s půjčkou a nemovitostí, když jejich majitel zemře?
- Na co si dát pozor, aby právo dožití nezůstalo jen slibem na papíře?
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