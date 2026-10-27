Česká národní banka udělila povolení prvnímu tuzemskému evropskému fondu dlouhodobých investic (ELTIF), na čemž jsme se jako právní poradci podíleli. Česká republika se tak s podfondem PeopleCARE investičního fondu CARE SICAV, a.s., zařazuje mezi úzkou skupinu evropských států, v nichž již tento typ fondu získal povolení. Vznik fondu otevírá nové možnosti nejen tuzemským investorům, ale také správcům investičních fondů.
Podle údajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) je v Evropě evidováno přibližně 330 fondů ELTIF. Více než polovina z nich připadá na Lucembursko, kde bylo povoleno zhruba 175 fondů. Dalšími státy, kde bylo povoleno větší množství ELTIF fondů, jsou Francie a Irsko. V menším počtu jsou ELTIF fondy povolovány také v Itálii, Španělsku, Německu, Nizozemsku a Lichtenštejnsku.
Ačkoli evropská pravidla pro ELTIF existují již od roku 2015, v původní podobě se tyto fondy příliš neprosadily. Důvodem byly zejména poměrně přísné požadavky na jejich fungování a investiční politiku. Zásadní změnu přinesla až reforma označovaná jako ELTIF 2.0 z ledna 2024. Ta výrazně rozvolnila pravidla pro skladbu investičního portfolia, rozšířila okruh přípustných investic a odstranila některá omezení pro drobné investory, včetně dřívějšího požadavku na minimální investici ve výši 10 000 eur. ELTIF se tak stal dostupnějším investičním nástrojem.
Jedním z jeho přínosů je zpřístupnění investic, které byly dosud převážně doménou velkých institucí a fondů kvalifikovaných investorů. Díky ELTIF tak mohou i lidé s menším kapitálem investovat například do infrastrukturních projektů, nemovitostí nebo neveřejně obchodovaných společností, aniž by museli splňovat vysoké vstupní investiční limity typické pro fondy kvalifikovaných investorů.
Výhodou ELTIF je také jeho evropský rozměr. Díky jednotným pravidlům platným napříč Evropskou unií lze tyto fondy nabízet investorům v dalších členských státech prostřednictvím relativně jednoduchého notifikačního procesu (oznámení záměru nabízet fond v další zemi – pozn. red.), aniž by bylo nutné získávat nové povolení v každé jednotlivé zemi. Právě přeshraniční distribuce v určitých členských státech Evropské unie přitom představuje pro české fondy v praxi nezanedbatelnou překážku. Možnosti nabízení některých typů tuzemských fondů drobným investorům jsou totiž v některých evropských zemích ze strany tamních regulátorů či národní právní úpravy omezeny, či dokonce zakázány. ELTIF díky jednotné evropské úpravě tyto bariéry odstraňuje.
Povolení prvního českého ELTIF tak tuzemským správcům fondů otevírá cestu k širšímu okruhu investorů i v zahraničí a českým domácnostem přináší nové možnosti dlouhodobého investování.
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