Dvě banky nabízejí novým klientům až čtyři tisíce korun. U jedné stačí platit kartou, u druhé plná odměna vyžaduje i zrušení účtu u dosavadní banky. Jinde o výši bonusu rozhoduje, kolik rodina utratí nebo uloží na spoření. Přinášíme vám přehled zajímavých nabídek jednotlivých bank i penzijních společností.
Co se dočtete dál
- Které banky nabízejí za nový účet nejvyšší odměny a jaké mají podmínky? Jak se liší pevný bonus od vrácení části útraty a kdo dosáhne na uváděné maximum? Na co si dát pozor u odměn k půjčkám, hypotékám a penzijnímu spoření?
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