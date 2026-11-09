Minulý čtvrtek spadl technologický index Nasdaq Composite o 5,5 procenta, přičemž samotná Nvidia odepsala přes devět procent. Ještě tvrdší byl výprodej u některých provozovatelů datových center. U firem, které dosud těžily z nadšení kolem umělé inteligence, teď investoři řeší, kdy se investice do čipů, serverů a datových hal začnou vracet a kolik nakonec vynesou. Otázky kolem návratnosti těchto investic se na trhu rozebírají už několik měsíců.
Výprodej na trzích přinesl výrazné slevy. Které akcie stojí za bližší pohled?
Podle portfolio manažera Michala Semotana se teď sešly obavy z vysokého ocenění akcií spojených s AI, vysoké výnosy dluhopisů a politická nejistota. Některé výsledky za třetí čtvrtletí podle něj na první pohled zklamaly, při bližším pohledu však tak špatně nevypadají. Změnila se ale hlavně nálada na trhu. Investoři teď reagují citlivěji i na menší zaváhání a u velkých technologických firem jim vadí vysoké plánované výdaje.
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- Které akcie Semotana po poklesu zajímají a co u nich rozhoduje o nákupu?
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