Už v zářijovém rozhovoru pro investiční podcast MoneyPenny varoval, že na podzim přijde výrazný propad akcií, a měl na to pořádně vsazeno. Investor vystupující pod přezdívkou Nic Nevím v hotovosti držel 75 procent portfolia a nakupoval pojistky proti poklesu. Teď trhy prudce padají a on hlásí zisky. Pro HN nyní popsal, co podle něj bude následovat, jak teď obchoduje a na co čeká, než začne zlevněné akcie nakupovat.

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Co se dočtete dál

  • Na jakých signálech stavěl investor zářijové varování před podzimním propadem akcií.
  • Co se skrývá za hlášeným ziskem 250 procent a co z něj lze vyčíst o výsledku celého portfolia.
  • Jaké další kroky po výprodeji plánuje a co může o jeho schopnostech prozradit jediná trefená prognóza.
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