Listopadový žebříček spořicích účtů mění říjnové pořadí bank. Při výběru účtu přitom nerozhoduje jen nejvyšší nabízený úrok, ale také výše uložené částky a podmínky pro získání zvýhodněné sazby. Kde nejlépe zhodnotíte menší úspory a která banka se vyplatí při vyšším vkladu?

V říjnu a na začátku listopadu 2026 upravily sazby Trinity Bank, Banka Creditas a Komerční banka.

Česká národní banka (ČNB) rozhodla 5. listopadu o zvýšení základní sazby z 3,75 % na 4,00 %.

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Co se dočtete dál

  • Které banky vycházejí nejlépe pro menší rezervu, půl milionu a milion korun?
  • Ukážeme, jak se do úroku z celých úspor promítne, když banka nejvyšší sazbou úročí jen část vkladu.
  • Zjistíte, které banky vyšší sazby teprve chystají a odkdy je nabídnou.
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