Zvenčí to vypadá jako dokonale neproduktivní večer. Člověk sedí v křesle, nikam nespěchá a na chvíli nechává vlastní starosti stranou. Jeho mozek přitom dostává překvapivě pestrou práci. Záliba, které se věnuje, se v dlouhodobých studiích pojí s lepší kondicí mysli ve vyšším věku. Co se při ní v mozku odehrává a proč by to mohlo mít význam i za několik desetiletí?
Co se dočtete dál
- Co má společného rozhovor dvou postav v románu s tím, jak si poradíme v běžném hovoru?
- Co zjistili vědci, když po čtrnácti letech porovnali lidi podle toho, jak často četli?
- Proč dva lidé s podobnými změnami v mozku zvládají každodenní život různě?
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