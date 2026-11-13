Zvenčí to vypadá jako dokonale neproduktivní večer. Člověk sedí v křesle, nikam nespěchá a na chvíli nechává vlastní starosti stranou. Jeho mozek přitom dostává překvapivě pestrou práci. Záliba, které se věnuje, se v dlouhodobých studiích pojí s lepší kondicí mysli ve vyšším věku. Co se při ní v mozku odehrává a proč by to mohlo mít význam i za několik desetiletí?

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Co se dočtete dál

  • Co má společného rozhovor dvou postav v románu s tím, jak si poradíme v běžném hovoru?
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