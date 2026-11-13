Výběr správného podnikatelského nebo firemního účtu není jednoduchý. Banky oslovují živnostníky i malé firmy různými balíčky služeb a doplňkových výhod. Nabídky, které na první pohled vypadají podobně, se přitom mohou v praxi výrazně lišit. Při rozhodování proto záleží především na způsobu podnikání a na tom, jaké služby klient skutečně využívá.
Rozdíly mezi jednotlivými bankami jsou patrné nejen v cenách za vedení účtu, ale také v limitech a cenách transakcí, možnosti využití několika měn, kvalitě zákaznické podpory nebo dostupnosti moderních nástrojů, jako jsou virtuální karty, okamžité platby nebo inteligentní správa faktur.
Kam uložit 200 tisíc a kam milion, aby to vyneslo? Listopadový žebříček spořicích účtů
Důležitou součástí nabídky jsou také doprovodné služby, například podnikatelské úvěry, spořicí účty nebo investiční produkty. Vedle jejich dostupnosti se vyplatí sledovat i podmínky využívání, aby zvolený účet odpovídal současným potřebám podnikatele i dalšímu rozvoji jeho podnikání. Přinášíme proto velký přehled a hodnocení podnikatelských účtů.
Co se dočtete dál
- Kde můžete vybírat z bankomatů v Česku i v zahraničí bez poplatku banky a kde už si připlatíte?
- U kterých účtů vystavíte fakturu přímo v aplikaci a kde účet propojíte s účetnictvím?
- Kde se vyplatí odkládat firemní rezervu a jaké podmínky mají banky pro vyšší úrok?
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