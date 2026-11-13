Výběr správného podnikatelského nebo firemního účtu není jednoduchý. Banky oslovují živnostníky i malé firmy různými balíčky služeb a doplňkových výhod. Nabídky, které na první pohled vypadají podobně, se přitom mohou v praxi výrazně lišit. Při rozhodování proto záleží především na způsobu podnikání a na tom, jaké služby klient skutečně využívá.

Rozdíly mezi jednotlivými bankami jsou patrné nejen v cenách za vedení účtu, ale také v limitech a cenách transakcí, možnosti využití několika měn, kvalitě zákaznické podpory nebo dostupnosti moderních nástrojů, jako jsou virtuální karty, okamžité platby nebo inteligentní správa faktur.

Důležitou součástí nabídky jsou také doprovodné služby, například podnikatelské úvěry, spořicí účty nebo investiční produkty. Vedle jejich dostupnosti se vyplatí sledovat i podmínky využívání, aby zvolený účet odpovídal současným potřebám podnikatele i dalšímu rozvoji jeho podnikání. Přinášíme proto velký přehled a hodnocení podnikatelských účtů. 

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