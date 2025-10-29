Když jsme před několika lety s mou ženou zvažovali nákup nemovitosti v zahraničí, přistupovali jsme k tomu jako ke každé jiné významné investici – systematicky. Chtěli jsme diverzifikovat majetek mimo Česko, získat stabilní cash flow výnos a zároveň mít možnost nemovitost čas od času využít k vlastnímu pobytu. Od začátku jsme věděli, že klíčem k úspěchu nebude jen samotná lokalita, ale i kvalita správy, právní jistota a schopnost zajistit hladký provoz. Naším cílem nebylo „zkusit to“, ale udělat dobrou investici. A po dvou letech vidíme, že se to vyplácí.
Co se dočtete dál
- Co všechno si musí investor přičíst ke kupní ceně, aby se dostal na celkovou částku.
- Jak zařídit pronajímání nemovitosti a kolik to celé stojí.
- S jakými výnosy lze při pronajímání počítat.
