Je zjevné, že svět kolem nás se mění – geopoliticky, ekonomicky i daňově. A že úkolem investora není hádat, co bude zítra, ale připravit se na to, co může přijít. Některé zprávy člověka znejistí, jiné naopak přinesou klid. Nedávno jsem měl ten druhý pocit.
Když polský premiér před pár týdny prohlásil, že Polsko nebude váhat sestřelit jakýkoliv objekt, který jasně poruší jeho vzdušný prostor, řekl tím mnohem víc než jen postoj k jednomu incidentu. Ukázal, že jsou země, které si nenechají líbit provokace ohrožující jejich bezpečnost.
Co se dočtete dál
- Proč se čím dál více Čechů rozhlíží po nemovitostech v zahraničí a proč je to ve víru současného dění pochopitelné.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.