Chystáte svá investiční portfolia na rok 2026? Pak se smiřte s těmito osmi věcmi, které se s největší pravděpodobností nestanou.
1.) Přesný den, měsíc, nebo dokonce ani rok tržní korekce pravděpodobně neodhadnete. Nastal čas na korekci? Náznaky jsou, ale nikdo na světě nemá nejmenší tušení, kdy by mohla přijít. Dobrou zprávou je, že abyste dosáhli na své finanční cíle, trhy přechytračit velmi pravděpodobně nepotřebujete.
2.) Trhy spíše nepřechytračíte. Čekáte další růst? Propady? Tady je tajemství: trhu je úplně jedno, co si myslíte. Abyste dosáhli na své finanční cíle, trh přechytračit (a překonat) velmi pravděpodobně nepotřebujete.
3.) Predikce expertů se dost možná nenaplní. Jejich historická úspěšnost příliš optimismu nevzbuzuje.
4.) Skoro určitě si nevyberete do portfolií vítězné akcie. V roce 2025 (data platná k 22. 12. 2025) mezi ně patřily například biotechnologické firmy jako francouzský Abivax ($ABVX: 1470 %) a americký NovaBay Pharmaceuticals ($NBY: 1235 %) nebo kanadská těžařská společnost Discovery Silver ($DSVSF: 1212 %). Kdo z vás to má?
5.) Nejspíše se vám nepodaří správně vybrat nejvýkonnější sektor, faktor nebo zemi. Tipovali byste v roce 2024, že český index PX-TR překoná včetně dividend v druhém po sobě jdoucím roce index S&P 500?
Nafukuje se AI bublina? Proč je příchod velké tržní deziluze takřka nevyhnutelný
6.) Pravděpodobně zázračně nezbohatnete přes noc. Někdo možná ano, ale většina z nás spíše ne. Proto nám nezbývá nic jiného než na akumulaci bohatství pracovat trpělivě a konzistentně. Ono to časem přijde.
7.) Ne každé složce vašich portfolií se bude dařit skvěle. A to je v pohodě, protože to je pointa diverzifikace. Pokud se alespoň části svého portfolia nechcete zbavit, tak nejste dostatečně diverzifikovaní.
8.) Nejspíše neuhádnete, která událost v roce 2026 nejvíce ovlivní kapitálové trhy. Proč? Protože to bývají právě nečekané události, které mají největší dopad.
Přeji úspěšné investování v roce 2026!
