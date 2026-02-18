Třetina lidí z naší generace sen o vlastním bydlení podle čerstvého průzkumu pro společnost Xella vzdala, šestina ho má a další ještě pořád v jeho splnění doufají. Developeři nebo reportáž České televize nám sdělují, že když chceme vlastní byt, máme třeba pít méně kávy nebo obecně tolik nerozhazovat. Takové rady vyvolávají samozřejmě emoce a hlavní myšlenka může zapadnout. Proto jsme se rozhodli skutečně si propočítat, jestli máme reálnou šanci na vlastní bydlení, pokud budeme dělat správné kroky. A přinášíme ve spolupráci s HN model, který to dokáže spočítat každému, i když není dvacátník.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Kam lze očekávat, že se budou vyvíjet ceny nemovitostí.
  • Co rozhoduje o tom, jestli mladí lidé dosáhnou na vlastní bydlení, a jak tomu pomoci.
  • Spočítejte si pomocí našeho modelu svoji vlastní situaci.
