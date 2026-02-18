Bublina kolem umělé inteligence ještě ani nepraskla, a přesto už má své první poražené. Překvapivě jimi nejsou „staré“ sektory, ale samotné americké technologické akcie. Ohroženou skupinou jsou zejména softwarové firmy s tzv. SaaS modelem (Software as a Service).
SaaS firmy jsou pod tlakem hlavně proto, že velká část jejich hodnoty spočívá v tvorbě rozhraní nad firemními procesy. AI tuhle vrstvu teď umí zlevnit a v některých případech ji dokonce obejít. Funkce, které dřív vyžadovaly samostatný nástroj a licenci, dnes zvládne AI agent. Klesá proto ochota platit a přitom roste konkurence i riziko odchodů zákazníků. Investoři si toho všímají a promítají to do cen akcií.
