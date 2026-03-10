Nálada na trzích je stručně řečeno nic moc. Vše se točí kolem války zuřící v Íránu a jeho okolí, kde už druhý týden operují armády USA a Izraele. Konflikt se postupně rozšiřuje do širšího regionu a začíná mít dopady, které přesahují místní hranice a promítají se i do globální ekonomiky.
Co říká historie o současném vývoji cen ropy.
