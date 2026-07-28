Někdy stojí za to zabrouzdat na internetová fóra, kde své problémy řeší třeba cizinci žijící v Česku. Na Redditu před dvěma týdny rozpoutala diskusi žena cizí národnosti žijící v Praze už osm let, která tvrdí, že investuje, kdy v ETF už má zhruba 48 tisíc dolarů a dalších 28 tisíc drží v hotovosti. Každý měsíc přitom do investic posílá nejméně tisíc dolarů. Matka jí navíc nabízí sto tisíc dolarů na koupi bytu.
Přesto si není jistá, zda v Česku chce zůstat. Praha ji podle vlastních slov začíná unavovat, a i když umí česky, s Čechy si v řadě věcí nerozumí a každých pár měsíců odjíždí do zahraničí, kdy to bere „tak trochu jako formu úniku“. Současně ale přiznává, že má při návratu do Prahy dobrý pocit. Za dva roky navíc může požádat o české občanství.
A teď její dilema, které zarezonovalo.
Řeší, zda má dál posílat peníze do burzovně obchodovaných fondů, které jí dávají svobodu kdykoli odejít, nebo využít matčinu nabídku a koupit byt ve městě, o němž sama neví, zda v něm chce žít. Rozhodování jí komplikuje pocit, že zatímco její investice sice jedou na vlně složeného úročení, pražské nemovitosti jí stejně utíkají před očima. Jak s tím naložit?
Co se dočtete dál
- Kdy dává smysl vlastní bydlení a kdy investice do ETF.
- Je lepší ve vlastním bydlet, nebo spíše pronajímat.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.