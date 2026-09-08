Jakmile dojde řeč na investování, skoro nikdy se nevyhnete poučce, že investovat do amerických akcií je naprostý základ. Ve Spojených státech jsou totiž ty nejlepší byznysy. A jak poznáme, že jsou nejlepší? Dlouhodobě vydělávají nejvíce.
Řada těchto firem navíc existuje mnoho generací, takže jsou prověřené časem. Když do nich investujete, mohou je teoreticky zdědit i vaše vnoučata. Typickým příkladem jsou akcie Coca-Coly. Její produkt je prakticky nesmrtelný, protože lidské chuťové preference se pravděpodobně ani v dalších generacích dramaticky nezmění.
Slabinou této výjimečnosti je ale fakt, že do amerických akcií dnes investuje skoro každý. Kdo zajde za průměrným investičním poradcem, pravděpodobně dostane velkou část portfolia alokovanou právě do USA prostřednictvím podílových fondů. Není to nutně špatně.
Americký trh se ale už roky potýká s jedním velkým problémem, který většina drobných investorů ignoruje.
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