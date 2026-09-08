Investování je hazardní! Představa, která je dodnes ukotvená v myslích spousty Čechů. A není se čemu divit. Ať už je to zakořeněnou negativní představou kvůli 40 letům za železnou oponou, kde „kapitalista“ byla nadávka, tak i důsledkem celé řady kauz zahrnujících Ponziho schémata, předražené produkty, jejichž poplatky spolykaly veškerý výnos, nebo prašivé dluhopisy. Češi prostě bojují s předsudky vůči světu investic, které mají reálný základ.
Že by ale investování bylo hazardní?
Co se dočtete dál
- Proč se Češi bojí investovat, když zároveň prosází přes bilion korun ročně?
- Co by se stalo, kdyby sázkaři svých 70 miliard místo prohry v hazardu na 15 let investovali?