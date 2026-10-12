Seznamte se s Isaacem Newtonem. Isaac Newton je vzdělaný Angličan, který spočítal mimo jiné rychlost pádu jablka ze stromu, rozebral světlo doslova na barvy duhy a také stál u zrodu infinitezimálního, tedy diferenciálního a integrálního počtu.

Poslední zmínka je mimochodem velmi relevantní pro nás investory, protože bez diferenciálního počtu by prakticky nevznikla moderní kvantitativní finanční teorie. Používá se například v oceňování opcí a derivátů, modelování úrokových sazeb a cen dluhopisů či při optimalizaci portfolií.

Jinými slovy: až se vás někdy vaše děti, které mají v posledních ročnících středních škol ambiciózní matematické pedagogy seznamující je se základy diferenciálních rovnic, zeptají, k čemu jim ty derivace a integrály vůbec jsou, tak jim odpovězte, že k tomu, aby dokázaly na opčních strategiích prodělávat stejně jako většina investiční komunity.

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Co se dočtete dál

  • Proč ani Newtonovi genialita nestačila k tomu, aby ochránil svůj majetek?
  • Která pravidla si sepsat dřív, než vaše investice ovládne euforie nebo panika?
  • Komu svůj investiční plán ukázat a proč vás to může uchránit před drahou chybou?
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