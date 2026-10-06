Ve stínu rostoucích hrozeb v podobě návratu inflace, geopolitických šoků a absence fiskální odpovědnosti většiny světových vlád se jedno aktivum po letech znovu stává mimořádně zajímavým. Dluhopisy. Právě tato kombinace faktorů totiž tlačí nahoru jejich výnos, tedy parametr, který většinu investorů zajímá nejvíc.
Dluhopisy díky tomu opět začínají plnit roli, kvůli které je investiční literatura doporučuje jako vhodný základ konzervativních portfolií. Tu roli přitom dlouhé roky prakticky neplnily. Je to falešný poplach, nebo se dluhopisy skutečně vrací na výsluní? Myslím si, že platí to druhé.
Co se dočtete dál
- Proč mohou být právě obavy, které investory od dluhopisů odrazují, důvodem dát jim znovu šanci.
- Co dnes dluhopisy nabízejí, že kvůli nim stojí za to přehodnotit sázku na akcie?
- A proč může být nejhorší dluhopisový rok v historii zavádějícím vodítkem pro další investice?
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